Natasha Kuziutina segue com o cinturão do LFA - (Foto: Divulgação)

Natasha Kuziutina segue com o cinturão do LFA(Foto: Divulgação)

Publicado 23/11/2024 16:00

A russa Natasha Kuziutina não se intimidou com a pressão da torcida brasileira presente no ginásio do Polvilho, em Cajamar, na Grande São Paulo, e venceu Yasmin Guimarães na luta principal do LFA 197, nesta sexta-feira (22/11), mantendo o cinturão interino da divisão dos palhas.



Foram cinco rounds de disputa, com Natasha Kuziutina sempre à frente nas ações. Medalhista de bronze nas Olimpíadas do Rio, em 2016, ela usou a sua especialidade para superar a striker Yasmin Guimarães. Com mais este triunfo, “Kuzya" amplia seu cartel para sete vitórias em oito lutas de MMA profissional.

Na penúltima luta da noite, Márcio Barbosa, o “Ticoto", deu mais um show. Foram apenas 2 minutos e 54 segundos de luta até um uppercut entrar no queixo de Felipe Oliveira, que dobrou o joelho e se tornou alvo fácil para Barbosa definir. Esta foi a terceira vitória seguida do peso-pena no LFA, todas por nocaute no primeiro round.Outro que segue acumulando vitórias no LFA é o meio-médio Michael Oliveira, o “PQD", que desta vez venceu Aldo Pereira por decisão unânime, emendando a sua sexta vitória consecutiva na organização norte-americana. Vale destacar que Aldo Pereira foi o único oponente desta sequência a resistir por três rounds inteiros.O LFA 197 também foi palco de belas finalizações. Pelos pesos-galos, Vinicius Pires superou John Rodriguez com um triângulo aos 4 minutos do segundo round. Já pelos pesos leves, Juan Pablo Vieira, o “Problema”, pegou Maycon Kevin dos Santos em um inapelável armlock com apenas 52 segundos de combate.Grandes promessas femininas do plantel do LFA, Aieza Bertolso, Nicoly Pedroza e Beatriz Consuli confirmaram seus favoritismos e se mantiveram invictas na carreira. Aieza Bertolso chegou a cinco vitórias na companhia; e Nicoly Pedroza e Beatriz Consuli, a quatro triunfos cada uma.Natasha Kuziutina venceu Yasmin Guimarães por decisão unânime (47-45, 49-43, 48-45)Márcio Barbosa venceu Felipe Oliveira por TKO aos 2:54 do R1Vinicius Pires finalizou Jhon Rodriguez aos 4:00 do R2José Augusto venceu Edivan Santos por TKO aos 3:20 do R2Michael Oliveira venceu Aldo Pereira por decisão unânime (29-27, 29-27 e 30-27).Marcelo Marques venceu Luann Sardinha por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)Juan Pablo Vieira finalizou Maycon Kevin dos Santos aos 0:52 do R1Richard Martins venceu Lucas Batista por TKO aos 4:29 do R2Reginaldo Geraldo venceu Dallys Gama por decisão unânime (30-27, 30-27 e 30-26)Aieza Ramos Bertolso venceu Janaina Silva por decisão unânime (triplo 30-27)Ryan Gandra venceu Vladimir Calvo por nocaute aos 2:28 do R1Nicoly Pedroza venceu Thalita Diniz por TKO aos 4:25 do R1Beatriz Consuli venceu Thaiany Lopes por decisão unânime (triplo 30-27)Ana Claro Santos venceu Maria Vaz por TKO aos 2:21 do R2