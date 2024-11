Encarada entre os lutadores antes do SFT 53 confirmou o combate - (Foto: Myriam Albertuni)

Publicado 23/11/2024 13:00 | Atualizado 23/11/2024 16:17

Chegou o dia, e neste sábado (23), o Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP, recebe o SFT 53, com uma disputa entre campeões de MMA que promete pegar fogo. De um lado, Fernando Ben 10 (17v-4d), dono do cinturão peso-galo. Do outro, Nildo Katchau (16v-6d), rei da divisão peso-mosca. O duelo, valendo o título dos galos, é a luta principal do evento, que ainda conta com outros 15 combates misturando MMA e Xtreme.



No co-main event, Thiago Tiwi defenderia seu cinturão peso-pena de Xtreme contra Rafael Silva, mas ao ficar 400g acima do limite da categoria, Rafael se tornou inelegível para conquistar a cinta, válida apenas para Tiwi em caso de um triunfo.

Atual campeão peso-galo e vindo de três vitórias seguidas no SFT, o mineiro Fernando Ben 10 irá defender seu cinturão pela segunda vez após superar Marcelo Hulk. Pela frente, ele vai ter Nildo Katchau, campeão dos moscas, em um confronto que promete entrar para a história do MMA nacional."Estou extremamente ansioso para o SFT 53. É um evento que tem tudo para entrar para a história, virar um marco no Brasil. O Nildo é um adversário brigador, duro, e minha estratégia é combinar a luta em pé com o jogo de chão, sempre buscando a finalização", projetou Ben 10, que completou:"Vejo essa luta como uma oportunidade de mostrar mais uma vez para todo mundo que sou o melhor peso-galo do SFT. Não sinto pressão. Estou o tempo todo fora da minha zona de conforto e, em caso de uma nova vitória, meu objetivo é continuar crescendo como atleta e buscar novas oportunidades".A tarefa de Ben 10, entretanto, promete não ser fácil. Do outro lado do cage estará o experiente Nildo Katchau, campeão peso-mosca de MMA e que não perde uma luta desde 2018. Ele agorabusca se juntar ao seleto hall de campeões em duas categorias do SFT ao lado de Carlos Prates, Cleber Sousa, Irwing King Kong e Jean Matsumoto."A minha expectativa para disputar o título no SFT 53 é a melhor possível. Graças a Deus fiz um camp muito bom e só falta conquistar essa vitória. Eu acredito que o Ben 10 vai vir na trocação, tentando levar para o chão e eu vou buscar defender bem as quedas, impor meu jogo em pé. Essa é uma luta muito importante para a minha carreira, e sendo campeão duplo, acredito que abrirá muitas portas", disse o paraense Katchau, antes de encerrar:"O que falta para a minha carreira é lutar fora do Brasil, em algum evento internacional, e sendo campeão duplo do SFT, que é uma ótima vitrine, tenho mais chances de alcançar esse sonho".Marcado para iniciar às 16h30 (horário de Brasília), o SFT 53 tem transmissão completa através de Samsung TV Plus, TLC Channel e Pluto TV, além do card principal em TV aberta na Band a partir das 23h. Já os ingressos para quem quiser acompanhar o show pessoalmente podem ser trocados por produtos de higiene pessoal na entrada do Clube Atlético Juventus.DISPUTA DE CINTURÃO PESO-GALO MMA: Fernando Ben 10 x Nildo KatchauDISPUTA DE CINTURÃO PESO-PENA XTREME: Thiago Tiwi x Rafael SilvaMMA (peso-galo): Zé Reborn x Jeovanny de OliveiraXTREME (peso-galo): Estefanne Thomazella x Renata ReHulkXTREME (peso-meio-médio): Douglas Soares x Rodrigo PereiraXTREME (peso-pena): Demerson Mão de Pedra x Fernando LevyMMA (peso-pena): Pedro Diesel x Daniel OliveiraXTREME (peso-meio-médio): Bernardo Super-Choque x Matheus MesquitaMMA (peso-casado): Paulo Nogueira x Diego DutraMMA (peso-meio-médio): Lucas Rafael x Clayton FerreiraMMA (peso-pena): Anderson Falcão x Rosemberg LimaXTREME (peso-leve): Leandro Silva x Carlos MikaelMMA (peso-leve): Matheus Monstro x Nicholas TônusXTREME (peso-galo): Fabi Peixoto x Dandara BachmannMMA (peso-pena): Raul Soares x João DiegoXTREME SEMI-PRO (peso-galo): Arthur Ribs x Léo Silva* Rafael Silva ficou 400g acima do limite do peso-pena e, com isso, está inelegível para o título, válido somente para Thiago Tiwi