O tricolor venceu a partida contra a equipe Rubro-Negra por 2 a 0.Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/11/2024 15:51

Denunciados pelas brigas entre torcedores antes do clássico no Maracanã, disputado no dia 17 de outubro, pela 30ª rodada do Brasileirão, Fluminense e Flamengo já têm data marcada para julgamento. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) agendou a sessão para a próxima quarta-feira (27). Em campo, o Tricolor venceu pelo placar de 2 a 0.

Ambos os clubes foram acusados com base no artigo 213, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que dispõe sobre "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens na praça de desporto".

Além dos clubes, Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo, foi denunciado com base no artigo 243-F do CBJD, por ofender o árbitro Raphael Claus. O dirigente pode ser suspenso de 15 a 90 dias, e ter de pagar uma multa entre R$ 100 e R$ 100 mil.

O confronto entre torcedores aconteceu Rua São Francisco Xavier, na Tijuca, Zona Norte da cidade, nas proximidades do Colégio Militar. Segundo a PM, três homens foram detidos e levados ao Juizado Especial do Torcedor.