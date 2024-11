Renato Augusto em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Renato Augusto em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 24/11/2024 21:50

Rio - O apoiador Renato Augusto, de 36 anos, que deu uma assistência no empate do Fluminense contra o Fortaleza por 2 a 2, na última sexta-feira, deverá ter mais oportunidades com Mano Menezes na reta final do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o portal "GE", o treinador entende que a presença do veterano neste momento decisivo será importante para o Fluminense conseguir somar os pontos necessários para evitar o rebaixamento para a Série B.

Renato Augusto foi um dos principais reforços do Fluminense para a temporada. Fernando Diniz utilizou bastante o meia, que perdeu espaço com a chegada de Mano Menezes. Apesar disso, a conduta do meia sempre foi vista com exemplar.

Com contrato até dezembro de 2025, a permanência de Renato Augusto na próxima temporada é considerada improvável. Porém, o apoiador pode ajudar o clube carioca na reta final do Brasileiro.