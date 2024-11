Renato Augusto saiu do banco e participou do gol de empate do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Renato Augusto saiu do banco e participou do gol de empate do Fluminense Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 23/11/2024 08:24

Rio - O Fluminense arrancou o empate do Fortaleza na última sexta-feira (22) , no Maracanã, com gol nos minutos finais para diminuir o prejuízo na reta final e conquistar ao menos um ponto. Outrora preterido e agora com mais oportunidades de Mano Menezes, Renato Augusto foi decisivo com assistência para Germán Cano aos 39 da segunda etapa.

Após a partida, o técnico do Tricolor foi questionado em entrevista coletiva sobre o espaço do camisa sete na equipe nos últimos jogos. Mano destacou a experiência de Renato para momentos de pressão.

"Renato é experiente e já passou por situações semelhantes. Ele traz calma e qualidade técnica em momentos de alta tensão, algo essencial para esses últimos jogos. Apesar de não ter acertado a chapada hoje, é um jogador comprometido e será muito útil", disse.

Com o empate em casa, o Fluminense foi a 38 pontos e agora é o 15º colocado na tabela de classificação. O próximo duelo será com o Criciúma (17º), na próxima terça-feira (26), às 19h, no Maracanã, em confronto direto na luta contra o rebaixamento.