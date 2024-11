Germán Cano marcou o gol de empate do Fluminense contra o Fortaleza - Lucas Merçon/Fluminense

Germán Cano marcou o gol de empate do Fluminense contra o Fortaleza Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 22/11/2024 23:55

Rio - Autor do gol que salvou o Fluminense da derrota dentro do Maracanã e concretizou o empate com o Fortaleza nesta sexta-feira (22) , Germán Cano reclamou muito da postura da equipe no sistema defensivo. Para o camisa 14, ainda que na frente o time tenha necessidade por mais contundência, não pode se expor como aconteceu dentro de casa diante do Leão do Pici.

LEIA MAIS: Felipe Melo teria auxiliado no convencimento de Arias para atuar em clube turco

"A gente começou muito bem no jogo, criando situações de gol. Mas quando não faz, está tomando. Isso não pode acontecer aqui no Maracanã, é a nossa casa, com a nossa torcida. Precisamos parar de tomar gols, fechar melhor. Continuamos trabalhando. Se você não faz o gol, depois toma. Temos de matar o jogo logo no começo", disse o centroavante, ao "SporTV".

O próximo desafio do Tricolor será na terça-feira (26), em confronto direto com o Criciúma, novamente no Maracanã. A situação na tabela é delicada, a apenas um ponto do adversário catarinense, que abre o Z-4, mas Cano vê que a equipe tem totais condições de escapar logo do fantasma do rebaixamento.

"Estamos muito vivos. Esperamos que nossa torcida compareça, apoie, pois é fundamental para nós esse apoio. A gente vai deixar tudo dentro de campo como sempre fez. Temos de trabalhar para não tomar gols. Lá na frente sempre temos uma bola para fazer gols. Vamos nos dedicar mais e continuar trabalhando.

Com o resultado, o Fluminense encerra a 34ª rodada na 15ª colocação, com 38 pontos somados. Red Bull Bragantino e Criciúma somam 37, dentro da zona de rebaixamento em 18º e 17º, respectivamente, enquanto o Juventude tem os mesmos 38, mas perdendo no número de vitórias (dez a nove para o Flu.