Keno foi um dos destaques do Fluminense no duelo com o FortalezaLUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 22/11/2024 23:27

Rio - Segue a situação delicada do Fluminense na reta final do Brasileirão lutando contra o rebaixamento para a Série B. Na noite desta sexta-feira (22), em duelo válido pela 34ª rodada, no Maracanã, a equipe comandada por Mano Menezes deu bons sinais no início, saindo na frente logo cedo, mas levou a virada e só foi buscar o empate nos minutos finais com gol salvador de Germán Cano decretando o 2 a 2. Os outros gols do jogo foram marcados por Lima, para o Tricolor, e Moisés e Marinho para o Leão do Pici.

Com o resultado, o Tricolor fica na 15ª colocação, somando 38 pontos, um acima do Criciúma, que abre o Z-4 do torneio. O próximo compromisso será justamente contra a equipe catarinense, na terça-feira (26), às 19h, novamente no Maracanã.

Primeiro tempo movimentado

Mano Menezes teve à disposição o que tem de melhor no elenco e viu sua equipe começar com tudo no Maracanã. Depois de se firmar no campo de ataque e assustar, o Tricolor abriu o placar logo cedo, aos 10 minuto de jogo. Keno fez linda jogada individual pela esquerda, escancarando habilidade com a marcação de Brítez e Zé Welison, e rolou para o meio da área. Lima apareceu livre chegando de frente para o gol e tocou de primeira, no canto esquerdo.



O Fortaleza pouco deixou o Fluminense comemorar e empatou poucos minutos depois. Aos 18, Martinelli perdeu bola no meio-campo e o Leão do Pici subiu em contra-ataque. Martínez entrou na área pela direita e tocou na segunda trave para Moisés, que apareceu depois de Fábio e deixou tudo igual. Após o lance, Martinelli passou a ser vaiado em todas as vezes que tocou na bola.



Após o empate, o Fluminense deu sinais claros de que havia sentido o golpe e deixou a guarda mais baixa. O Fortaleza, sem titubear, foi ganhando campo e passou a incomodar cada vez mais. Depois de algumas investidas aproveitando erros de marcação e muito espaço, veio a virada. Aos 42, Moisés achou Marinho em profundidade e o camisa 11 foi para o mano a mano com Thiago Silva, achando espaço para linda finalização no canto direito de Fábio.



Emoção toma conta

Na volta para a segunda etapa, o Fluminense passou a explorar mais os lados do gramado com os laterais e ponta. Não faltava vontade, mas sim qualidade para armar e concluir as jogadas. Por outro lado, o Leão do Pici se armou para o contra-ataque no Maracanã sem se expor.



O Flu foi para cima após as entradas de Serna, Cano e Renato Augusto, o que deu mais dinâmica na fase de transição e mais qualidade no terço final. Em uma das boas chances criadas, após lançamento, foi aberto espaço para Arias invadir a área livre e finalizar em cima do goleiro João Ricardo.



A equipe da casa aumentou o volume de jogo nos minutos finais e, na bola aérea, conseguiu o empate. Aos 39 minutos, Samuel Xavier foi ao fundo pela direita após drible entre as pernas de Bruno Pacheco e cruzou para o meio da área. Renato Augusto subiu e desviou na direção de Cano, que cabeceou para o fundo da rede já dentro da pequena área.

Para dar emoção nos lances finais, o Fortaleza chegou a balançar a rede pela terceira vez e calou o Maracanã no que seria gol contra bizarro de Thiago Santos, mas o lance foi anulado pela arbitragem por impedimento. O Flu tentou em seguida, mas não conseguiu a virada e ficou com um ponto em casa.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 2 X 2 FORTALEZA



Local: Maracanã

Data e hora: 22/11 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Evandro de Melo Lima



Gols: Lima 10'/1ºT (FLU) e Cano 39'/2ºT ; Moisés 18'/1ºT e Marinho 42'/1ºT (FOR)



Cartões amarelos: Germán Cano (FLU); Mancuso e Kuscevic (FOR)



FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima (Serna) e Ganso; Jhon Arias, Keno (Renato Augusto) e Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes.



FORTALEZA: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Titi e Mancuso (Bruno Pacheco); José Welison, Hércules (Lucas Sasha) e Emmanuel Martínez (Pochettino); Marinho (Yago Pikachu), Moisés (Breno Lopes) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.