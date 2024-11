Felipe Melo em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 22/11/2024 11:30 | Atualizado 22/11/2024 11:32

Rio - O futuro de Jhon Arias parece ser mesmo o Galatasaray. De acordo com o portal turco "Footboo", o colombiano ouviu de um companheiro de Fluminense recomendações positivas em relação ao clube que está interessado em seu futebol, e a conversa ajudou o meia-atacante a topar o desafio.

O atleta tricolor seria Felipe Melo, que atuou pelo Galatasaray de 2011 a 2015, se tornando um ídolo do clube turco. Inicialmente, Jhon Arias teria demonstrado uma insegurança por atuar no futebol turco, mas o veterano, de 41 anos, teria sido importante para tranquilizá-lo.

Segundo a publicação, o Galatasaray irá oferecer 12 milhões de euros (algo em torno de R$ 72 milhões) por Jhon Arias. O Fluminense terá direito a apenas 50% do valor, já que o restante dos direitos do colombiano é do Patriotas, equipe do seu país.

Arias, de 27 anos, chegou ao Fluminense em 2021 e se tornou ídolo pelo clube carioca. Ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois títulos do Campeonato Estadual.