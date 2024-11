Fluminense luta contra o rebaixamento para a Série B do Brasileirão - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 20/11/2024 22:56

Rio - O Fluminense foi beneficiado na 34ª rodada do Brasileirão e não entrará na zona de rebaixamento devido aos outros resultados de adversários diretos na competição. O Tricolor pode aumentar a vantagem do Z-4 na sexta-feira (22), quando enfrentará o Fortaleza, no Maracanã.

Na abertura da rodada, o Red Bull Bragantino, que já estava no grupo dos quatro últimos, abriu o placar, mas cedeu o empate ao São Paulo no Nabi Abi Chedid, em 1 a 1. Já no confronto direto em Santa Catarina, o Criciúma perdeu em casa para o Vitória por 1 a 0 e é quem corre risco de entrar no Z-4.

Em Porto Alegre, o Juventude visitou o Grêmio e ultrapassou o Fluminense temporariamente com empate em 2 a 2. Isso deixou o Tricolor na 16ª posição, já que a equipe leva vantagem em relação ao Criciúma no número de vitórias na competição.



Caso vença o Fortaleza na sexta-feira, às 21h30, no encerramento da rodada, a equipe comandada por Mano Menezes chegará a 40 pontos no Brasileirão. Na luta contra o descenso, o Fluminense ainda terá os confrontos diretos com Criciúma, na 35ª rodada, no Rio de Janeiro, e Athletico-PR na 36ª, em Curitiba.