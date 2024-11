Ignácio em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 20/11/2024 12:40

Desfalque do Fluminense há quase duas semanas, Ignácio está próximo de ser liberado do departamento médico. O jogador, que voltou a sentir dores no joelho esquerdo no início deste mês , evoluiu no tratamento, de acordo com o jornalista Victor Lessa, e deve voltar aos treinos com o grupo em breve.

Ele havia se lesionado na partida contra o Corinthians no dia 17 de agosto e passou por uma artroscopia no joelho esquerdo, para tratamento de uma lesão meniscal, nove dias depois. Seu retorno aconteceu na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR no final de outubro.

No entanto, voltou a sentir dores e ter inchaço na região, fazendo com que o Tricolor desse um passo atrás e preservasse o defensor dos treinamentos.

Ignácio, no entanto, ainda não voltará a tempo para o duelo com o Fortaleza, na próxima sexta-feira (22), às 21h30 (no Maracanã). O jogo é importante para o clube carioca não se complicar ainda mais na briga para não cair no Brasileirão