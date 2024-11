Guga em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 22/11/2024 08:30

Rio - O lateral-direito Guga, de 26 anos, é um jogador que já mostrou personalidade em muitos momentos. Ao relembrar o acerto com o Fluminense para a disputa da temporada de 2023, o jogador afirmou que profetizou para Mário Bittencourt, presidente do clube carioca, que o Tricolor se sagraria campeão da Libertadores no fim daquele ano.

"Esse dia foi bem maluco também, porque eu entrei na sala do presidente do clube e, antes de dar bom dia, fui falando: "A Liberta vai ser nossa, presidente". Eu não sei de onde vinham aquelas palavras. Era como se elas saíssem sozinhas da minha boca. O presidente não comentou nada. Mandou só eu escolher o número da camisa: "Quero a 2". "A 2 já tá com o Samuel Xavier", disse o Mário. E aí eu insisti naquela parada: "Então me vê a 23, porque em 23 a Liberta vai ser nossa", afirmou em entrevista ao "The Players Tribune".

Apesar de não ter sido titular na campanha, Guga foi bastante importante, estando em campo em praticamente todos os jogos do título do Fluminense. Ele foi titular na vitória sobre o Internacional, no Beira-Rio, que garantiu a vaga na decisão e por pouco não fez o terceiro gol contra o Boca Juniors, na final no Maracanã.

"E o que eu posso dizer? Talvez que ganhar uma Libertadores pelo Fluminense valeu cada lágrima, toda insegurança e aflição lá na minha adolescência. Valeu toda a volta por cima: do time dos rejeitados a campeão da América", contou.