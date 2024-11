Kauã Elias em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Kauã Elias em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 21/11/2024 09:30

Rio - O atacante Kauã Elias, de 18 anos, é o vice-artilheiro do Fluminense na temporada. Em seu segundo ano como profissional, o jovem tem números bem parecidos com os de outro centroavante revelado na base do clube carioca recentemente.

O atacante Pedro, artilheiro do Brasil em 2024 e ídolo do Flamengo, se profissionalizou em 2016 pelo Fluminense. Em seu primeiro ano, atuou em quatro jogos e não fez gols. Na segunda temporada, ele entrou em campo em 35 jogos e balançou as redes em sete oportunidades.

Kauã Elias assim como Pedro não anotou nenhum gol em seu primeiro ano como profissional. No ano passado, ele teve a oportunidade de entrar em campo pela Libertadores na derrota para o The Strongest, na Bolívia, por 1 a 0. Porém, neste ano, são 38 jogos e sete gols com a camisa do Fluminense.

O atacante é considerado uma grande promessa da base tricolor e vem sendo observado por muitas equipes do exterior. Porém, a tendência é que ele permaneça no Fluminense e tenha uma temporada ainda melhor no ano que vem.