Fluminense vai usar patch em homenagem ao Dia da Consciência Negra contra o FortalezaLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 22/11/2024 12:34

Rio - Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, o Fluminense vai usar um patch na camisa, nesta sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. O desenho traz um punho cerrado e a frase "Herdeiros de Chico Guanabara".

Além do patch, o Fluminense vai lançar um copo especial, que será vendido nesta sexta-feira nas lojas e por vendedores ambulantes no Maracanã. Chico Guanabara foi um capoeirista negro, considerado como primeiro torcedor da história do clube. Ele morava no morro Mundo Novo, nos fundos do campo das Laranjeiras.

O Fluminense fez uma web série chamada "Herdeiros de Chico Guanabara", que está disponível na FluTV em 12 episódios. A produção aborda temas pertinentes de cunho étnico-racial envoltos na história de paixão do clube por meio da figura emblemática do histórico personagem.