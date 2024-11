Mano Menezes, técnico do Fluminense, no jogo contra o Fortaleza - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 23/11/2024 00:29

Rio - O Fluminense saiu na frente, levou a virada do Fortaleza dentro do Maracanã, mas foi salvo com gol de Germán Cano na reta final e conseguiu ao menos um ponto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico Mano Menezes pediu mais calma ao elenco para lidar melhor com pressão e ansiedade nas últimas rodadas.

Com o resultado, o Tricolor fica na 15ª colocação, somando 38 pontos, um acima do Criciúma, que abre o Z-4 do torneio. O próximo compromisso será justamente contra a equipe catarinense, na terça-feira (26), às 19h, novamente no Maracanã.

"A pressão vai existir para todos. Hoje existiu para o Fortaleza nos ganhar porque está disputando o título, porque se nos ganha, olhando para a tabela, ele pode chegar nas últimas rodadas disputando título. Nós temos pressão para sair da situação que estamos, que é a mesma que nós e o Criciúma teremos em campo na terça-feira que vem", disse Mano.

"É ter calma, saber controlar essa ansiedade que vem da arquibancada, e é natural que ela venha. Mas nós não podemos deixar ela atrapalhar o que nós temos que construir como jogo. (... A equipe vai aprendendo essas situações e vai estar bem preparada. Acho que o torcedor pode vir na terça-feira nos ajudar, precisamos muito deles, e eles sabem disso, para estarmos fortes e buscar a nossa vitória."

Após sofrer a virada ainda no primeiro tempo, o Fluminense se viu em situação complicada e Mano precisou mudar a estrutura do time no retorno do intervalo. O gol de Cano, que decretou o 2 a 2 no Maracanã, saiu aos 39 do segundo tempo.

"Tirei o Arias da ponta, coloquei por dentro porque não adiantava ter um ponta na linha de cinco. O time voltou com volume, mas teve que cuidar do contra-ataque. Tivemos que mudar das opções de troca. Kauã (Elias) não estava bem, Cano não está 100%. Teve um problema muscular no jogo-treino do sábado passado. Mas conseguiu sair com um ponto na tabela que nos deixa mais forte", explicou.

Veja outras respostas de Mano Menezes:

Últimos jogos

"As temporadas são como elas são. Os times que estão acima, e o futebol brasileiro é assim, no início todos se acham candidatos... Depois, o campeonato vai separando as turmas. Quem está lá na frente é porque teve desempenho melhor. É sempre mais difícil pela qualidade queles têm e o que construíram no campeonato. E tem uma outra característica o jogo de terça-feira, mas você vai ganhando confiança fazendo resultados, jogos bem disputados contras as equipes de cima, para que o torcedor enxergue na gente um time capaz de passar pelas equipes que temos pela frente. Não será nada fácil, mas tenho certeza que estaremos mais fortes."

Confronto direto com o Criciúma

"É decisão. O jogo de terça tem caráter de decisão. Se tivéssemos nos dois jogos, um que poderia empatar seria hoje. Terça a gente tem que vencer. Vamos entender como o jogo vai ser jogado. Melhorar um pouco a bola parada. Com o volume que tivemos hoje, essas ocasiões acontecem com frequência. Jogamos muitas bolas nas mãos do goleiro. Hoje o campo estava molhado para controlar a batida é difícil. Mas vamos melhorar pequenos detalhes para buscar na terça-feira a vitória."

Maturidade para permanecer na Série A

"Falamos muito sobre isso, mas cada jogo escreve a sua história. E às vezes ele traz surpresas que você não espera em alguns lances. Primeiro gol foi um caso desses. Bola estava controlada, estávamos em boa condição de jogo naquela hora, e dar uma transição para esse time do Fortaleza é quase que fatal. Todas as vezes que cometemos um erro grave eles chegaram lá. Então, não é à toa, tem uma trabalho de três anos, vai repondo peças, é um time muito veloz, que trabalha a bola longa, e se deixa os lados, tem sempre uma saída bem executada. Acho que a equipe oscilou nessa maturidade, e entrar na pilha do jogo e resolver de qualquer jeito."