Samuel Xavier fez linda jogada no gol de empate do Fluminense contra o Fortaleza - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 23/11/2024 13:40 | Atualizado 23/11/2024 15:01

Rio - O Fluminense lutou muito na última sexta-feira (22) e, com gol na reta final, conseguiu ao menos um empate com o Fortaleza . Após a partida pela 34ª rodada do Brasileirão, o lateral-direito Samuel Xavier afirmou que o Tricolor não pode desperdiçar oportunidades dentro de casa, mas valorizou o ponto conquistado.

"A gente comemora o ponto, mas lamenta porque dentro de casa a gente tem que ir em busca dos três pontos. O importante foi não perder porque enfrentamos uma equipe que está em terceiro no campeonato. Pela circunstância de estar perdendo, um ponto pode fazer diferença lá na frente", disse, em passagem pela zona mista do Maracanã.

Samuel Xavier participou do gol marcado por Germán Cano aos 39 minutos do segundo tempo. O lateral foi ao fundo pela direita após lindo drible entre as pernas de Bruno Pacheco e cruzou para Renato Augusto, que, de cabeça, encontrou o centroavante argentino na pequena área.

"O Renato foi muito bem de estar na área e conseguir segurar a bola para o Germán (Cano) fazer o gol. Isso é um trabalho da equipe e a gente treinou bastante essa semana sabendo que os adversários vão vir bastante fechados. A gente fez um trabalho de cruzamento e aconteceu o gol", detalhou o defensor.

Com o resultado, o Tricolor fica na 15ª colocação, somando 38 pontos, um acima do Criciúma, que abre o Z-4 do torneio. O próximo compromisso será justamente contra a equipe catarinense, na terça-feira (26), às 19h, novamente no Maracanã.