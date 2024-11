Sérgio de Souza Pinto era torcedor do Fluminense - Reprodução / Instagram

Publicado 23/11/2024 15:16 | Atualizado 23/11/2024 16:15

Rio - O torcedor do Fluminense, Sérgio de Souza Pinto, morreu na última sexta-feira, após passar mal no Maracanã, durante a partida entre o clube carioca e o Fortaleza. Ele não resistiu a um problema cardíaco mesmo após ser socorrido pela equipe de atendimento no estádio.

Sérgio chegou a cair no chão no corredor do setor Sul do Maracanã e vomitou. Nas redes sociais, o torcedor foi descrito como alguém que costumava comparecer aos jogos do Fluminense no estádio em que passou mal.

Em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense empatou com o Fortaleza por 2 a 2, após sair na frente e sofrer a virada no primeiro tempo. Aos 40 minutos da segunda etapa, Germán Cano deixou tudo igual no Maracanã.

Com o resultado, o clube das Laranjeiras tem 38 pontos, um a mais que o Criciúma, que abre a zona de rebaixamento. As duas equipes se enfrentam na próxima terça-feira, no Maracanã, em jogo decisivo.