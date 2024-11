Matheus Pereira defende o Eibar, da Espanha - Divulgação / Eibar

Publicado 24/11/2024 16:20

Rio - A temporada de 2024 ainda não acabou, mas o Fluminense deverá passar por mudanças importantes no elenco para o ano que vem. De acordo com informações do portal "UOL", o Tricolor entrou na briga pela contratação do meia Matheus Pereira, de 26 anos, que também interessa ao Vasco.

O apoiador atua no futebol espanhol e é homônimo do apoiador do Cruzeiro. Revelado pelo Corinthians, Matheus Pereira passou por clubes importantes como Empoli, Juventus, Bordeaux, Dijon e Barcelona B. Atualmente defende o Eibar.

No total, pelo seu atual clube, ele entrou em campo em 98 jogos, fez três gols e deu dez assistências. Matheus Pereira tem contrato com o Eibar até junho de 2025 e poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro.

O Tricolor deve passar por mudanças em 2025. Outro nome que foi apontado como possível reforço do Fluminense é o do paraguaio Isidro Pitta, do Cuiabá. Jhon Arias, um dos principais atletas do clube carioca, tem proposta do Galatasaray, da Turquia, e não deve seguir no ano que vem.