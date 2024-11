Thiago Silva em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 24/11/2024 16:55 | Atualizado 24/11/2024 19:35

Rio - Dois dos jogadores mais experientes do elenco do Fluminense, os zagueiros Thiago Silva, de 40 anos, e Felipe Melo, de 41 anos, tiveram uma discussão acalorada no treino do clube carioca, na última quinta-feira, véspera da partida contra o Fortaleza, no Maracanã. As informações foram dadas em primeira mão pelo canal "Pitaco Tricolor".

Felipe Melo em treino do Fluminense Lucas Mercon / Fluminense

A dupla não chegou a brigar, porém, a atividade teve que ser paralisada após o ocorrido. Os dois jogadores são considerados amigos e atuaram juntos na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, Felipe como titular e Thiago como reserva. Os dois são os principais capitães do Fluminense.

O Pitbull esteve ausente no empate do Fluminense, porém, a decisão de Mano Menezes de não relacioná-lo não teve a ver com essa questão. Felipe Melo e Thiago Silva participaram sem problemas do treinamento do Tricolor no último sábado.

Na briga contra o rebaixamento, os ânimos estão agitados no Fluminense. No começo do mês, Marcelo teve um desentendimento com Mano Menezes e acabou tendo seu contrato rescindido pelo clube das Laranjeiras.