Confusão na Arena MRV manchou a final da Copa do BrasilDouglas Magno/AFP

Publicado 24/11/2024 17:54

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu a data do julgamento do Atlético-MG pelos episódios de violência da torcida, na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na Arena MRV. A sessão acontece na próxima quarta-feira (27), às 10h (de Brasília), no Rio de Janeiro.

O Galo enfrenta seis denúncias apresentadas pela procuradoria, com punições que incluem a perda de até dez mandos de campo e uma multa superior a R$ 1 milhão. Além disso, o lateral-direito Renzo Saravia também será julgado pela expulsão no final do jogo, podendo ficar três rodadas suspenso.

A confusão aconteceu no final do jogo, quando o Flamengo se consagrava campeão da Copa do Brasil, a torcida do Galo cometeu atos de violência, com invasões, bombas atiradas no gramado e ataques homofóbicos. Como resposta aos incidentes, a Arena MRV foi interditada e o Atlético-MG não jogará mais com público pelo resto do Campeonato Brasileiro.