Mano Menezes em ação durante treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 25/11/2024 08:00 | Atualizado 25/11/2024 08:06

Rio - Os últimos jogos do Fluminense como mandante no Brasileirão ganharam clima de "decisão". Na beira do Z-4, o Tricolor enfrenta o Criciúma, nesta terça-feira (26), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. A vitória em casa significa abrir quatro pontos de distância para a degola e ganhar um respiro na reta final.

Além do jogo contra o Criciúma, o Fluminense também enfrenta o Cuiabá, no dia 4 de dezembro. No turno, o Tricolor conquistou quatro de seis pontos contra os adversários, o que significou uma virada de chave no início do trabalho do técnico Mano Menezes. Agora, as partidas em casa se tornaram duas "finais" para os tricolores na luta contra o rebaixamento.

Na temporada, o Fluminense encontrou dificuldades nos confrontos diretos contra o rebaixamento. Aliás, a vitória sobre o Cuiabá foi uma das raras ocasiões (também venceu o Athletico-PR em casa). A maioria dos pontos conquistados pela equipe no Brasileirão foram contra os times da parte de cima da tabela. Portanto, é necessário reverter o cenário na reta final do campeonato.

Os jogos em casa contra Criciúma e Cuiabá não são os únicos confrontos diretos do Fluminense na reta final do Brasileirão. O Tricolor também enfrenta o Athletico-PR, dia 1º de dezembro, na Ligga Arena, às 18h30, pela 36ª rodada do Brasileirão. Ou seja, nos últimos quatro jogos, são três embates decisivos, sendo dois deles em casa. Assim, os tricolores dependem apenas de si para seguir na Série A.