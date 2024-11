Matheus Reis sofreu grave lesão ligamentar - Divulgação / Fluminense

Publicado 25/11/2024 16:00

Rio - O Fluminense confirmou por meio das suas redes sociais que o atacante Matheus Reis, de 17 anos, sofreu uma grave lesão no joelho direito e que irá precisar passar por uma operação. A tendência é que o procedimento aconteça na próxima semana.

Considerado uma das grandes promessas da base do Fluminense, o jogador se lesionou durante um treino na última terça-feira. Matheus Reis sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O prazo para recuperação é de no mínimo seis meses.

Nascido na Cidade do México, Matheus Reis tem dupla cidadania e atua no Fluminense desde o Sub-15. Ele defendeu a seleção brasileira nas categorias de base, sendo campeão do Sul-Americano Sub-17.

O jovem já participou de treinos com a equipe profissional do Fluminense, mas ainda não fez sua estreia. Matheus Reis conquistou os títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil de 2024 conquistados pela equipe Sub-17 do Tricolor.