Paulo Henrique Ganso discutiu com Oswaldo de Oliveira na beira do campo, em 2019Reprodução

A discussão entre Thiago Silva e Felipe Melo aumentou a lista de confusões no Fluminense. Além dos casos de Marcelo contra Mano Menezes e entre os zagueiros, o atual elenco coleciona outros problemas, como o meia Paulo Henrique Ganso com o técnico Oswaldo de Oliveira, em 2019. No século ainda há outros casos, como Romário com o zagueiro Andrei, entre outros. O DIA relembra alguns abaixo.

A passagem polêmica de Romário no Fluminense



Em 2002, no ano do centenário, o Fluminense contratou Romário. Em duas passagens, o Baixinho fez 48 gols e 11 assistências em 77 jogos disputados, mas colecionou polêmicas também. Com pouco mais de um mês de clube, agrediu o zagueiro Andrei Frascarelli, durante a derrota por 6 a 0 para o São Paulo, no Morumbi. No momento da agressão, o jogo ainda estava empatado.

Já no ano seguinte, pouco após retornar do Al-Sadd, do Catar, Romário se envolveu em uma confusão com um torcedor, nas Laranjeiras. Na época, um grupo de torcedores foi protestar contra a má fase do time e arremessaram galinhas vivas no gramado. O protesto gerou discussão. Após o treino, o Baixinho trocou de roupa e tirou satisfação com os manifestantes, e chegou as vias de fato com um deles.

"O cara vai onde eu trabalho jogar galinha de mim? Aí é porrada mesmo. Dei mesmo e não me arrependo", disse Romário em entrevista ao programa "Esporte Espetacular", da TV Globo, em 2019.

Romário agrediu o ex-zagueiro Andrei durante jogo do Fluminense, em 2003 Reprodução

Diguinho em apuros no treino

Em 2009, o Fluminense chegou a ter quase 99% de chances de cair para a segunda divisão. Muito antes da arrancada histórica que evitou o rebaixamento, o volante Diguinho sofreu em um protesto de um grupo de torcedores. O jogador, que foi um dos mais cobrados, chegou a receber um soco de um dos manifestantes e precisou correr para não apanhar mais.

Fred e Sheik em rota de colisão no ano do tri

No ano da conquista do tricampeonato brasileiro, o Fluminense precisou lidar com uma disputa de egos entre os principais nomes do ataque: Fred e Emerson Sheik. A dupla "aparou as arestas" em 2010, mas no ano seguinte o racha foi permanente após o camisa 10 cantar uma música do Flamengo no ônibus, na véspera de um jogo decisivo da Libertadores. Após isso, ele foi dispensado.

"Meu problema com ele foi o seguinte, eu cantei a música do Flamengo, no ônibus do Fluminense, fui chamado pela diretoria em um bate-papo, resolvemos e depois disso, todo o grupo todo foi ao meu quarto e ele não foi, daí em diante a amizade ficou ruim", disse Sheik em entrevista ao programa "Arena SBT", em 2020.

Walter e a voadora no companheiro

É normal que o clima esquente num treino após um lance mais ríspido. Faz parte da competitividade. Porém, o centroavante Walter passou dos limites com o goleiro Kléver durante um treino do Fluminense em 2015. O atacante discutiu com o arqueiro durante o intervalo da atividade e tentou acertá-lo com uma voadora. Eles foram contidos pelos companheiros.

Ganso se irrita com Oswaldo de Oliveira

Em 2019, o Fluminense também lutava contra o rebaixamento quando o clima esquentou entre o meia Paulo Henrique Ganso e o técnico Oswaldo de Oliveira. Irritado após ser substituído no empate por 1 a 1 contra o Santos, o camisa 10 chamou o treinador de "burro pra c...". O comandante respondeu e o bate-boca prosseguiu até chegar a turma do "deixa disso". Eles fizeram as pazes no vestiário.

"Não sabe de nada. Burro pra c...", disse Ganso. "Vagabundo", respondeu Oswaldo.

Marcelo e Mano Menezes, uma briga antiga

No último mês, o lateral-esquerdo Marcelo e o técnico Mano Menezes se desentenderam na reta final da partida contra o Grêmio. O Fluminense vencia por 2 a 1, quando o treinador chamou o lateral para entrar em campo. Porém, ambos se desentenderam e a mudança foi descartada. No último lance do jogo, o Tricolor ainda sofreu o empate.

No dia seguinte após a confusão, Marcelo rescindiu o contrato com o Fluminense . Não foi a primeira vez que o jogador teve problemas com o treinador. Em 2011, Mano Menezes deixou o lateral de fora da Copa América por conta da postura extracampo. Na época, o técnico confirmou ter recebido um e-mail enviado erroneamente por Marcelo, que era endereçado ao Real Madrid no qual avisava 'ter se livrado" da Seleção.

Mano e Marcelo se desentenderam no empate do Fluminense com o Grêmio Reprodução