Elenco do Fluminense conta com o apoio nas arquibancadas para tentar vencer e respirar na tabela do BrasileirãoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 25/11/2024 16:09

Rio - O Fluminense vive situação delicada nesta reta final de Campeonato Brasileiro e terá duelo decisivo com o Criciúma, adversário direto na briga contra a degola, nesta terça-feira (26), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Para tentar buscar a vitória e respirar na tabela, os jogadores estão convocando a torcida para comparecer em peso ao estádio.

Arias, Cano, Felipe Melo, Kauã Elias e Thiago Silva fizeram publicações nas redes sociais reforçando a importância da presença dos tricolores nas arquibancadas. Até aqui, foram vendidos 25 mil ingressos para o confronto.

"Uma decisão na nossa casa. Vamos todos juntos, acreditando até o fim, sempre pelo Fluminense", escreveu o colombiano.

"A sua energia faz toda a diferença. Contamos com a torcida para lutar por mais uma grande vitória", disse o camisa 3.

Reta final decisiva

Restam quatro rodadas para o fim do Brasileirão e o Fluminense enfrentará três adversários diretos na briga na parte de baixo da tabela. Depois do duelo com o Tigre, terá pela frente o Athletico-PR, fora, e o Cuiabá, no Maraca.

No último compromisso de 2024, enfrentará o Palmeiras, líder da competição, no Allianz Parque.

Situação na tabela

Neste momento, o time comandado por Mano Menezes ocupa a 16ª posição, com 38 pontos - um de vantagem sobre o Criciúma, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Caso vença nesta terça (26), pulará para o 14º lugar e abrirá quatro de frente para o Z-4.

Veja todas as publicações