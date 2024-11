Germán Cano em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Germán Cano em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 25/11/2024 17:14 | Atualizado 25/11/2024 17:17

Rio - O Fluminense deverá ter o atacante Germán Cano nesta terça-feira contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O argentino, de 36 anos, participou do treino desta segunda e deverá ficar à disposição de Mano Menezes para a partida da 35ª rodada da competição.

A dúvida sobre a participação foi porque o argentino sofreu uma lesão muscular durante a paralisação da Data Fifa e entrou em campo contra o Fortaleza, na semana passada no sacrífico. Ele deixou o duelo com dores musculares na perna esquerda.

A temporada de 2024 tem sido de poucos gols e muitas lesões para Cano. O argentino ficou mais de um mês sem jogar por conta de um problema no joelho direito. No total, o atacante balançou as redes em sete oportunidades em 38 jogos no ano.

A partida contra o Criciúma é considerada fundamental para o Fluminense na luta contra o rebaixamento. As duas equipes têm exatamente a mesmo pontuação, mas o clube carioca está fora do Z-4 por conta dos critérios de desempate.