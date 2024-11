Leidy Cardoso é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Leidy Cardoso é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 25/11/2024 12:12

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, deixou seus fãs babando ao publicar duas fotos em seu perfil no Instagram em que aparece sensualizando, somente de biquíni em uma chácara. A beldade recebeu muitos elogios dos seus seguidores.

"Uma deusa paraguaia", "Estou apaixonado por você", "Que natureza linda, eu adoro o campo, ainda mais quando você também está lá", "Corpo escultural que todas as mulheres desejam", foram alguns dos comentários.

Leidy Cardozo é torcedora do Olimpia, principal clube do Paraguai, que já conquistou o título da Libertadores em três oportunidades. Ela costuma publicar fotos sensualizando e faz muito sucesso no país. Ela tem mais de 179 mil seguidores no Instagram.