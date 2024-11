Sósia do Gabigol vai manter personagem mesmo após saída do ídolo - Divulgação / Gabigol da Torcida

Sósia do Gabigol vai manter personagem mesmo após saída do ídoloDivulgação / Gabigol da Torcida

Publicado 25/11/2024 15:05 | Atualizado 25/11/2024 15:06

Rio - O casamento entre Gabigol e Flamengo vai chegar ao fim em 2025 . Sem acordo pela renovação contratual, o jogador deixará o clube após o fim do contrato, em dezembro. Apesar da saída do camisa 99, o sósia vai permanecer vestindo rubro-negro. Flamenguista de coração, Jeferson Sales pretende seguir como o "Gabigol da torcida rubro-negra" mesmo após a mudança de casa do atacante.

"Gabriel vai sair do Flamengo, mas eu vou ficar. Sou flamenguista de coração, apaixonado pelo time e não vestirei outra camisa. Continuarei sendo o "Gabigol" da torcida rubro-negra. Sou muito grato por tudo o que ele fez e sei que a Nação também é. Todo ciclo tem um fim e esse é um deles. Claro que vamos sentir falta, mas são ciclos que se encerram, deixando boas lembranças e um legado. Ele é ídolo e fez história", disse.

Gabigol anunciou a saída após a conquista da Copa do Brasil. O anúncio surpreendeu a torcida rubro-negra, que naquele momento pedia pela permanência do ídolo com gritos na Arena MRV, em Belo Horizonte. Até mesmo alguns jogadores se surpreenderam com a revelação. O sósia do artilheiro também revelou que ficou surpreso com a notícia da saída do jogador.

"Fiquei surpreso assim como o elenco também ficou. Tinha esperança de uma possível renovação, por ele se identificar com o Flamengo e com a torcida. É uma pena não acontecer, mas tenho certeza que todos somos gratos por tudo que ele fez. Ele é considerado um dos maiores ídolos da história recente do clube. Muitos torcedores, assim como eu, lamentaram a perda de um jogador tão identificado com o clube", contou.

Entre os principais motivos da saída de Gabigol está a dificuldade de diálogo entre o jogador e a diretoria do Flamengo. No anúncio da saída, o camisa 99 chegou a criticar a diretoria rubro-negra. Dias depois, o vice-presidente Marcos Braz rebateu e, em seguida, afastou o jogador. Ele voltará a ficar à disposição do técnico Filipe Luís para o jogo contra o Fortaleza, nesta terça-feira (26), fora de casa.

"A percepção de erro depende do ponto de vista. Alguns acreditam que a diretoria poderia ter sido mais assertiva nas negociações ou valorizado mais o jogador. Por outro lado, pode-se argumentar que o próprio Gabriel poderia ter buscado uma maior aproximação ou facilitado o diálogo. Situações como essa geralmente envolvem decisões complexas e interesses mútuos, então o "erro" pode estar mais ligado a uma falta de alinhamento entre as partes do que um ato específico", afirmou.

O Flamengo volta a campo nesta terça-feira (26), às 20h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Castelão, pela 35ª rodada do Brasileirão. Em quinto lugar com 62 pontos, o Rubro-Negro já está garantido na Libertadores em 2025 por causa do título da Copa do Brasil, mas ainda tem chances remotas de título brasileiro e tenta se manter na cola dos líderes.