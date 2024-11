Erick Pulgar - Gilvan de Souza /CRF

Erick PulgarGilvan de Souza /CRF

Publicado 25/11/2024 16:01

Flamengo deve ficar para 2025. De acordo com o portal "GOAL", as conversas, que foram iniciadas há alguns meses, estão paralisadas neste momento e a tendência é que só sejam retomadas pelo próximo presidente, que será conhecido no pleito do dia 9 de dezembro. Rio - A renovação do contrato de Erick Pulgar com odeve ficar para 2025. De acordo com o portal "GOAL", as conversas, que foram iniciadas há alguns meses, estão paralisadas neste momento e a tendência é que, que será conhecido no pleito do dia 9 de dezembro.

O Rubro-Negro não tem pressa para resolver a negociação, já que Pulgar tem contrato até o fim de 2025. Porém, o clube entende que o chileno merece uma valorização, já que tem o segundo menor salário do elenco, atrás apenas do garoto Evertton Araújo. O Flamengo chegou a apresentar duas ofertas, que foram recusadas pelo atleta.

Pulgar está feliz no Rio de Janeiro e não tem a intenção de deixar o Flamengo. No entanto, espera uma valorização do clube e um contrato que lhe dê segurança para os próximos anos de sua carreira.

Contrato em 2022, Pulgar vem crescendo com a camisa do Flamengo desde a última temporada. Ao todo, o chileno já coleciona 98 jogos com a camisa rubro-negra.