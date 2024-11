Gabriel Pec é um dos principais jogadores do LA Galaxy nesta temporada - Reprodução / Instagram

Publicado 26/11/2024 09:30

Rio - Gabriel Pec vive grande fase na liga americana de futebol. O ex-jogador do Vasco marcou duas vezes na goleada do Los Angeles Galaxy, com direito a um gol "à la Maradona" na Copa do Mundo de 1986, e ultrapassou a marca histórica de Lionel Messi, do Inter Miami, na MLS.

Com os dois gols na vitória por 6 a 2 sobre o Minnesota United, Gabriel Pec chegou a 34 participações em gols na temporada e se tornou o líder, superando Lionel Messi. O atacante soma 19 gols e 15 assistências em 36 jogos, com uma média de 88 minutos para participar de um gol.

Gabriel Pec foi contratado pelo Los Angeles Galaxy no início do ano. O jogador foi negociado por US$ 10 milhões de dólares (cerca de R$ 58,1 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos. A operação pode atingir a casa dos US$ 11,5 milhões de dólares (R$ 66,8 milhões) se bater todas as metas contratuais.

Ao todo, Gabriel Pec soma 21 gols e 18 assistências em 39 jogos pelo Los Angeles Galaxy. Na temporada atual, são 19 gols e 15 assistências em 36 partidas disputadas. No mata-mata da MLS, fez três gols e três assistências em três duelos, e foi decisivo para o time chegar à final da Conferência Oeste.