Finalização de Kauã Elias em Criciúma x Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 26/11/2024 08:00 | Atualizado 26/11/2024 08:04

Rio - O Fluminense tem uma "final" pela frente na luta pela permanência na primeira divisão. O Tricolor recebe o Criciúma, nesta terça-feira (26), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão, em confronto direto contra o rebaixamento. Nos últimos encontros contra o time catarinense, as joias de Xerém foram decisivas, e esse é um dos trunfos dos tricolores.

No primeiro turno do Brasileirão, o Fluminense visitou o Criciúma em um momento conturbado e precisava reagir. Na lanterna, o Tricolor saiu atrás do placar em um jogo que era superior ao adversário. Porém, nos últimos minutos, o jovem Kauã Elias trouxe esperança para os tricolores ao empatar a partida, com direito a assistência do companheiro de base Esquerdinha.

O brilho dos Moleques de Xerém contra o Criciúma se tornou algo normal. Em 2021, o Fluminense venceu por 3 a 1, no Maracanã, com direito a gols de Luiz Henrique e Gabriel Teixeira. Em 2017, foram três duelos e em todos teve gols de joias da base (Douglas, Pedro e Wellington Silva). Já em 2016, Gerson fez os dois gols da vitória por 2 a 0, em casa.

O aproveitamento do Fluminense contra o Criciúma é outro trunfo na luta pela permanência na primeira divisão do futebol brasileiro. Ao todo, foram 26 jogos, 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas, com 64,1% de aproveitamento. Já como mandante, o desempenho tricolor é ainda mais avassalador: 12 vitórias e dois empates em 14 jogos (90,4% de aproveitamento).

O Fluminense ocupa o 16º lugar com 38 pontos e está na beira da zona do rebaixamento. Já o Criciúma é o 17º colocado, com 37, e é o primeiro time dentro da degola. Além do jogo contra o time catarinense, o Tricolor tem mais dois confrontos diretos pela frente: contra o Athletico-PR, dia 1º de dezembro, fora de casa, e diante do Cuiabá, no Maracanã, no dia 4.