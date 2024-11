Mãe de jogador do sub-11 invadiu gramado para agredir árbitro - Reprodução

Mãe de jogador do sub-11 invadiu gramado para agredir árbitroReprodução

Publicado 25/11/2024 22:53

Rio - O árbitro de um jogo de futebol da categoria sub-11 entre Alhendín e Espanyol de Albolote, disputado no último sábado (23), na região de Granada, na Espanha, foi agredido pela mãe de um jogador. A mulher invadiu o gramado e deu uma bofetada no dono do apito.

Após a agressão, o árbitro tentou se desvencilhar da mãe do atleta, que seguiu buscando atingi-lo. Pessoas que estavam no gramado precisaram intervir para conter a mulher.

LAMENTABLE lo que ha pasado en un partido de alevines de la 3a Andaluza entre Alhendín y Español de Albolote con una madre del equipo visitante agrediendo al árbitro.@RadioMARCA @Marcador pic.twitter.com/u7jEBMKrFs — Radio Marca Granada (@rmarcagranada) November 24, 2024 Veja o momento da agressão:

Em nota, o Espanyol de Albolote lamentou a atitude da mãe de seu atleta. O clube fez questão de reforçar que o jogador de 10 anos é "amável e trabalhador" e não sofrerá nenhum tipo de punição.