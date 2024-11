Flor Guadalupe é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 25/11/2024 19:50

Rio - O verão ainda não começou, porém, os seguidores da musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, ficaram impressionados com uma dancinha que a beldade fez nos últimos dias e publicou no Instagram. Ela firmou que recebeu um apelido curioso de um dos seus fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flor Guadalupe Maldonado (@flormaldonadopy)

"Mal fiz uma dancinha sexy e tudo começou, algumas pessoas me dizem 'você é o bumbum do verão', são muito criativos com elogios, leio todos", disse em entrevista ao site "Popular".

Flor Maldonado afirmou que gostou do apelido e contou que para consegui-lo ela precisou trabalhar bastante o seu corpo.

"É um bom apelido e para consegui-lo foi a base de muito esforço: exercícios, boa alimentação e muita natação", contou.