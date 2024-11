Lesão de Vini Jr pode dar mais oportunidades a Endrick no Real Madrid

Endrick nas instalações do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 25/11/2024 18:50

Rio - Na vitória sobre o Leganés, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, o atacante Endrick, de 18 anos, voltou a entrar em campo e atuou por pouco mais de três minutos na vitória por 3 a 0. Com a lesão de Vini Jr, que corre risco de não entrar mais em campo neste ano, o jovem pode ter mais oportunidades com Ancelotti.

Endrick chegou a ficar mais de um mês sem atuar pelo Real Madrid. Depois de enfrentar o Lille, pela Liga dos Campeões, no dia 2 de outubro, o jovem só voltou a jogar contra o Osasuna, no último dia 9, e também por apenas 15 minutos.

Recentemente, o presidente Florentino Pérez afirmou que existe uma confiança de que Endrick "marcará época" no Real Madrid. O próprio treinador, Carlo Ancelotti, já fez muitos elogios ao atacante do Real Madrid.

A pouca utilização de Endrick no Real Madrid impactou em relação a seleção brasileira, já que o atacante não foi convocado para os últimos dois compromissos pelas Eliminatórias. No total, ele entrou em campo em 11 jogos e fez dois gols pelo atual campeão europeu.