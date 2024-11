Marcelo Adnet é torcedor do Botafogo - Divulgação

Publicado 25/11/2024 17:22 | Atualizado 25/11/2024 19:48

Rio - A final da Libertadores 2024 será muito mais do que uma simples partida de futebol. Antes de a bola rolar no gramado, o espetáculo começará com com a presença de duas estrelas do entretenimento brasileiro: o rapper Djonga, torcedor do Atlético-MG, e o comediante Marcelo Adnet, torcedor do Botafogo.

O evento inaugural, que será realizado no dia 30 de novembro no Estádio do River Plate, começará com uma homenagem à Argentina, o país anfitrião da final deste ano, destacando sua cultura e tradição futebolística. Os dois convidados puxarão músicas que embalam as arquibancadas do Nilton Santos e da Arena MRV.

A cerimônia será aberta com uma versão especial do hino da Libertadores, adaptado a um arranjo de tango, simbolizando a conexão entre a majestade do futebol sul-americano e a paixão pelo esporte.

As equipes finalistas, Atlético Mineiro e Botafogo, também serão reconhecidas como protagonistas desta edição histórica. Com música latina, ritmos brasileiros e o calor de seus torcedores, a cerimônia celebrará esses clubes em busca da glória eterna no maior palco do continente.