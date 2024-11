Zaracho em ação pelo Atlético-MG no empate em 2 a 2 com o São Paulo, no último sábado (23) - Pedro Souza / Atlético-MG

Belo Horizonte - O Atlético-MG não poderá contar com Matías Zaracho na final da Libertadores da América, contra o Botafogo . O meio-campista teve uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda confirmada nesta segunda-feira (25) e não vai se recuperar para a decisão.

Ele se machucou no empate em 2 a 2 com o São Paulo, no último sábado (23). Após entrar no intervalo e jogar por 25 minutos, sentiu o problema ao dar um pique sozinho no gramado.



O Galo comunicou que o argentino já iniciou tratamento no departamento médico do clube, mas não deu um prazo para retorno. Sendo assim, Zaracho não estará à disposição do técnico Gabriel Milito para enfrentar o Glorioso.

A decisão da Libertadores será no sábado (30), às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.