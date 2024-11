Pep Guardiola em entrevista coletiva - AFP

Publicado 25/11/2024 18:20

Inglaterra - De contrato renovado com o Manchester City, Pep Guardiona, não tem boas esperanças em relação a temporada atual. Em entrevista coletiva, nesta segunda-feira, véspera do duelo contra o Feyenoord, pela Liga dos Campeões, o espanhol adotou um tom pessimista em relação aos resultados do seu grupo.

"Segundo nossos padrões, essa será uma temporada ruim... A gente vem de passar anos no topo, então perdemos qualquer tipo de comparação. Mas isso é o legal do futebol. Merecemos paciência (da torcida e da imprensa). Estamos defendendo um legado que é difícil de manter. O que precisamos agora é focar na nossa próxima partida", afirmou.

Questionado se por conta das vitórias dos últimos anos, o elenco do Manchester City esteja vivendo uma fase de relaxamento e falta de motivação, o espanhol descartou e citou a questão emocional e física como vilões.

"É fácil falar nisso [falta de ambição] depois de perder cinco partidas. Para mim, seria fácil colocar toda a culpa na ambição dos jogadores, mas não creio que seja esse o nosso problema. Precisamos relaxar e manter a cabeça fria na hora de fazer análises", contou.