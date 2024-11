Rafael Nadal encerrou sua carreira de tenista profissional - Jorge Guerrero/AFP

Publicado 25/11/2024 16:54

Após ter se aposentado do tênis há uma semana, Rafael Nadal, de 38 anos, não conseguiu se manter fora da ativa por muito tempo. Ele disputou o Circuito Hexagonal Q-Romia, um torneio de golfe no clube Son Servera, em Mallorca, na Espanha.

O golfe não é novidade na vida do tenista, que já disputou outros campeonatos antes. Dessa vez representando a sua equipe, a Rafa Nadal Academy, o espanhol ficou em oitavo lugar, na categoria Handicap e seu time na quarta posição na classificação geral.

A equipe vencedora do torneio foi a Terraza Balear, com Engel & Volkers Commercial em segundo e God Save the Par, em terceiro.

Nadal se despediu do tênis na Copa Davis, ao ser derrotado nas quartas de finais da competição pelo holandês Botic van de Zandschulp, por 2 sets a 0. O lendário tenista deixa um legado de 92 títulos reconhecidos pela ATP.