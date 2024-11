Willian Arão fez gol importante pelo Panathinaikos - Divulgação / Panathinaikos

Publicado 25/11/2024 15:33



O fim de semana de Willian Arão foi especial. Se no sábado (23) celebrou os cinco anos da conquista da Libertadores de 2019 pelo Flamengo , no domingo (24), o volante marcou o gol da vitória do Panathinaikos.

A equipe grega jogou fora de casa contra o o Panaitolikos, em confronto direto pelas primeiras posições. E num jogo que se encaminhava para o 1 a 1, Arão balançou a rede já nos acréscimos e celebrou os dois dias especiais.



"Esse é um final de semana muito especial, com motivos para comemorar. Poder ajudar a equipe com um gol e, o mais importante, conquistando três pontos muito importantes para a sequência da competição", disse o volante.



"Vendo todas as recordações e comemorações pelo título da Libertadores de 2019, que me dá muito orgulho também por tudo que aquele grupo construiu e conquistou. Dias especiais que ficam pra sempre na memória", afirmou.



Com o gol, Arão ajudou o Panathinaikos a chegar aos 22 pontos, o que lhe garante o terceiro lugar no Campeonato Grego. O líder é o Olympiacos, com 24.