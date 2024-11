Vini Jr se juntou ao grupo de lesionados do Real Madrid nesta segunda-feira (25) - AFP

Após a lesão de Vini Jr , o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, criticou a Fifa e a Uefa pelo número excessivo de jogos no calendário europeu. O atacante brasileiro teve contusão no bíceps femoral da coxa esquerda confirmada nesta segunda-feira (25).

Ele se tornou o sétimo machucado neste momento no elenco merengue: Carvajal e Militão estão fora da temporada, enquanto Alaba, Rodrygo, Tchouaméni e Vázquez tem retorno esperado ainda em 2024/25.

"O calendário está ligado a um aumento alarmante de lesões. A Uefa e a Fifa adicionaram 14 partidas próprias, o equivalente a dois meses e meio de competição. No total, tivemos 14 partidas e 22 lesões. Já tivemos nove lesões no ligamento cruzado", declarou o dirigente.

"A falta de descanso afeta a carreira dos jogadores. A Fifa criou um Mundial de Clubes que priva os jogadores do descanso habitual. A Uefa organizou 488 partidas oficiais há 10 anos e agora passou para 769, só para ganhar mais dinheiro", complementou.

O Mundial de Clubes do ano que vem será disputado na época de férias dos clubes europeus - entre 15 de junho e 13 de julho -, o que gerou protestos de vários atletas. A Fifa, inclusive, foi denunciada pelas principais ligas do continente e pela FifPro, sindicato internacional dos jogadores, por abusos no calendário.

Florentino Peréz também desaprovou o novo formato da Liga dos Campeões: "Não foi uma solução, como prevíamos. Aumentou o número de partidas, mas reduziu o valor de cada partida. A competição só despertará a paixão dos fãs no final e não no começo, como esperado".