Mbappé, do Real Madrid, tem sido alvo de críticas no início da temporada europeiaAFP

Publicado 23/11/2024 15:40

O técnico Carlo Ancelotti concedeu a tradicional coletiva de imprensa que antecede o próximo compromisso do Real Madrid no Campeonato Espanhol, contra o Leganés, neste domingo (24), às 14h30, no estádio Municipal Butarque. O que pegou o treinador de surpresa foram os questionamentos sobre a saúde mental do atacante Kylian Mbappé, que ainda não alcançou sua melhor forma no time merengue.



Contrariado com a pergunta, Ancelotti rebateu e ressaltou que o atacante, que não vem sendo convocado pela seleção francesa, está feliz e crescendo em cada treinamento realizado no Real Madrid.

"Que pergunta... Não me parece, vejo ele contente e feliz de estar aqui. Especular sobre isso me parece muito feio", disse o treinador, que completou.



"Ele tem treinado bem, melhorou sua condição física e espero que amanhã (domingo) ele possa mostrar suas qualidades, que são muitas. A má sequência aconteceu com todos os atacantes e se não marcam ficam frustrados. A sequência ruim vai parar mais cedo ou mais tarde", destacou o treinador do Real Madrid.



"Nunca me pediu para jogar em uma posição específica, obviamente ele quer estar no time titular, mas ele e Vinícius podem mudar de posição durante o jogo. Ele tem uma qualidade bestial e mais cedo ou mais tarde ele vai mostrar isso", finalizou.



Principal contratação do Real Madrid na temporada, Mbappé, de 25 anos, disputou 16 jogos com a camisa merengue, fez oito gols e deu duas assistências. No entanto, as atuações ainda estão abaixo das já mostradas pelo PSG e também pela seleção francesa



Com o francês, o Real Madrid continua na busca ao líder Barcelona. O time merengue tem 27 pontos, contra 33 do seu arquirrival, o único invicto no Campeonato Espanhol.