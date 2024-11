Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Publicado 23/11/2024 14:50

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, voltou a desabafar sobre as críticas que recebe por vender conteúdo adulto no Instagram. A beldade afirmou que nunca cometeu delitos e não tem vícios e reclamou do julgamento negativo que recebe.

"Fico nua no Onlyfans, faço meus filmes e muitos deles sem censura explícita. Para muitos e muitos sou indigna, mas quer saber? Não fumo, não uso drogas, tomo um coquetel talvez cinco vezes por ano, não faço polêmica, os homens não podem falar de mim, não roubei e estou feliz com meu família. Você pode dizer o mesmo? Você colocou um prato de comida na minha mesa quando eu precisei?", disparou.

Nascida no Chile, a beldade é torcedora do O'Higgins e em 2022 já tentou comprar o clube. Neste ano, ela reiniciou uma campanha para conseguir levantar fundos no OnlyFans para novamente tentar assumir o controle da equipe chilena.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.