Brasileiros marcaram na vitória do WolverhamptonDivulgação / Wolverhampton

Publicado 23/11/2024 16:09 | Atualizado 23/11/2024 16:12

Na 12ª rodada do Campeonato Inglês, os brasileiros Matheus Cunha e João Gomes foram os grandes destaques na vitória de virada do Wolverhampton sobre o Fulham, fora de casa, neste sábado (23). Cunha brilhou ao marcar dois gols e ainda deu a assistência para o gol de João Gomes, que retribuiu o passe no final do jogo.

O time da casa abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com Iwobi, que chutou colocado no canto direito, sem chance para o goleiro do Wolves. Dez minutos depois, com belo passe longo de Lemina, Matheus Cunha dominou dentro da área e empatou a partida.

Já na segunda etapa, a dupla brasileira entrou em ação e o camisa 10 serviu João Gomes, que chutou cruzado e virou o placar pro time visitante. O segundo gol de Cunha saiu com passe do volante e num chutaço de primeira, ele balançou às redes do Fulham. Pouco tempo depois, Gonçalo Guedes marcou o quarto gol do Wolves, e selou a vitória da equipe. O triunfo leva à equipe inglesa aos nove pontos e tira o Wolves da zona de rebaixamento.

Os brasileiros do Wolverhampton voltam a campo contra o Bournemouth, no próximo sábado(30), pela décima terceira rodada da Premier League, no Molineux Stadium, às 12h (de Brasília).