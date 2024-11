Arsenal derrotou Nottingham Forest e Saka fez um dos gols - AFP

Publicado 23/11/2024 15:27 | Atualizado 23/11/2024 16:34

Inglaterra - O Arsenal interrompeu uma série de quatro jogos sem vitória no Campeonato Inglês, neste sábado, ao dominar o Nottingham Forest e vencer por 3 a 0, no Emirates Stadium, em Londres. Os brasileiros Gabriel Magalhães, Jorginho e Gabriel Jesus foram titulares na equipe da casa, que embolou a briga no G-4 da competição.

O resultado levou o Arsenal aos 22 pontos, após 12 rodadas, na quarta posição, ao lado de Chelsea e Brighton, todos seis pontos atrás do líder Liverpool, que visita o Southampton neste domingo, às 11h (horário de Brasília). O Notthingham, por sua vez, caiu para o sexto lugar, com 19 pontos.

Vindo de duas derrotas e dois empates, o Arsenal foi para cima dos visitantes desde os minutos iniciais. Logo após a bola rolar, Trossard finalizou no meio do gol, mas parou no goleiro Sels. Aos 4, Timber teve seu gol anulado por impedimento.

De tanto insistir e sem encontrar muita resistência, o time da casa abriu o placar aos 14 minutos. Saka tabelou com Odegaard e, de frente para o gol, tocou para fazer 1 a 0. O time comandado por Mikel Arteta continuou pressionando e criou boas chances para ampliar a vantagem, principalmente com Saka e Trossard, mas parou na boa atuação de Sels.



No intervalo, Jorginho foi substituído por Thomas Partey e a estrela do volante brilhou logo aos 5 minutos. O ganês recebeu o passe de Saka na entrada da área e mandou a bola no canto de Sels para fazer 2 a 0.



Com a vantagem, o Arsenal manteve o controle do jogo, mas diminuiu o ritmo. A equipe da casa pecava nas finalizações nas oportunidades criadas, levando pouco perigo à meta adversária. Somente aos 40 minutos, o jovem Nwaneri, 17 anos, que também havia saído do banco, aproveitou o cruzamento de Sterling para anotar seu primeiro gol no Campeonato Inglês: 3 a 0.



Nos outros jogos deste sábado, o Brighton também chegou aos 22 pontos, na quinta posição, ao derrotar o Bournemouth, fora de casa, por 2 a 1. Pedro e Mitoma balançaram as redes para os visitantes, enquanto Brooks descontou nos acréscimos.



A maior surpresa da rodada, porém, foi a vitória de virada do Wolverhampton sobre o Fulham, por 4 a 1, com atuações decisivas dos brasileiros Matheus Cunha, que anotou dois gols e deu o passe para outro, e João Gomes, que contribuiu com um gol e uma assistência. Gonçalo Guedes fechou a conta. Do lado do Fulham, que permanece com 18 pontos, Iwobi havia inaugurado o placar. Com sua segunda vitória no Inglês, o Wolverhampton dorme fora da zona de rebaixamento, com nove pontos.



Aston Villa e Crystal Palace ficaram no empate por 2 a 2, enquanto Everton e Brentford não saíram do zero em Liverpool.