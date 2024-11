Natalia Sosa Jovellanos é apresentadora de TV - Reprodução / Instagram

23/11/2024

Rio - A apresentadora de TV paraguaia, Natalia Sosa Jovellanos, saiu em defesa das mulheres nascidas em seu país que aproveitaram a final da Sul-Americana, que será disputada entre Cruzeiro e Racing, neste sábado, para baixar o Tinder, aplicativo de relacionamento, para se aventurar em experiências amorosas com argentinos e brasileiros.

"Vocês sabem que quando acontecem eventos assim de futebol, muitas mulheres aproveitam para mirar o Tinder para os estrangeiros que visitam Assunção. Não vejo problema, durante todo o ano, as mulheres estão aqui, porque não podem aproveitar algo diferente nesse momento", afirmou Natalia.

A final da Sul-Americana entre Racing e Cruzeiro irá acontecer neste sábado, às 17h (de Brasília), no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, a capital do Paraguai. O clube mineiro busca o título inédito.

Torcedora do Cerro Porteño, Natalia Sosa Jovellanos faz sucesso no Paraguai como apresentadora de rádio e TV de programas esportivos. Ela tem mais de 70 mil seguidores no Instagram.