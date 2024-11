Raphinha e Yamal comemoram gol no El Clásico - Divulgação / Barcelona

Raphinha e Yamal comemoram gol no El ClásicoDivulgação / Barcelona

Publicado 23/11/2024 13:10 | Atualizado 23/11/2024 15:22

Três torcedores do Real Madrid foram presos por insultos racistas contra Lamine Yamal e Raphinha, atacantes do Barcelona, durante o "El Clásico" do mês passado, no Santiago Bernabéu. Na ocasião, o Barça venceu a equipe merengue com dois gols de Lewandowski, um de Yamal e outro de Raphinha.

Com a partida chegando ao fim, os jogadores foram alvo de ofensas por parte dos torcedores no estádio. Posteriormente, a LaLiga relatou o crime à polícia espanhola, que confirmou as prisões nas redes sociais neste sábado (23): 'Três pessoas foram presas por insultos racistas dirigidos a dois jogadores de futebol durante o clássico de outubro'.

"Os presos fizeram declarações xenófobas que violaram a dignidade e a integridade moral de ambos os jogadores. As prisões ocorreram após uma denúncia apresentada pela LALIGA, que forneceu gravações dos incidentes e um relatório de um especialista em leitura labial à polícia", conta a competição por meio de um comunicado, também publicado no sábado.



Episódios de racismo no futebol espanhol são frequentes. Em 2023, três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão por insultos raciais contra Vinícius Jr. Em setembro do mesmo ano, um torcedor do Mallorca foi sentenciado a 12 meses de prisão por ataques racistas contra Vinícius e Samuel Chukwueze, em fevereiro.

No mês anterior, quatro pessoas foram presas por promoverem ódio contra o jogador brasileiro. O presidente da LaLiga, Javier Tebas, defendeu punições severas, afirmando o compromisso da liga em combater o racismo. Após insultos racistas no clássico entre Barcelona e Real Madrid, Vinícius Jr. rapidamente condenou os atos e disse confiar nas autoridades para resolver o problema.