Gabriel Milito colocou Messi acima de Pelé e Maradona - Pedro Souza / Atletico

Publicado 23/11/2024 23:00

Rio - Treinador do Atlético-MG, Gabriel Milito, de 44 anos, não tem dúvidas: Lionel Messi é o maior jogador da história do futebol. Ex-companheiro da "Pulga" pelo Barcelona e pela seleção argentina, o ex-defensor citou Diego Maradona e Pelé, como grandes, mas colocou o atual jogador do Inter Miami acima.

"Questionavam na Argentina (Messi ou Maradona) até que fosse campeão, mas, para mim, não tenho nenhuma dúvida que é o melhor jogador da história, respeitando todos os grandes jogadores de futebol da história, no Brasil e na Argentina, principalmente. Para mim, ele é o melhor da história porque é impossível que eu consiga imaginar alguém, respeitando Pelé, Maradona, Cruyff e outros grandíssimos jogadores, obviamente", afirmou em entrevista ao programa "Bola da Vez".

O argumento em favor de Lionel Messi por parte de Milito é a longevidade do craque argentino. Na opinião do ex-zagueiro ninguém conseguiu manter o nível do ídolo do Barcelona por tanto tempo.

"É muito difícil falar sobre isso, mas é muito difícil imaginar que exista alguém que tenha feito mais que Messi. Pelo que eu vi, com a constância de Messi durante 20 temporadas. Parece impossível. E no futebol, convivemos a todo momento com a injustiça, mais que a justiça", opinou.