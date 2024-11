Memes: Rivais tiraram onda com novo tropeço do Botafogo - Reprodução / Internet

Publicado 23/11/2024 21:44 | Atualizado 23/11/2024 21:50

Rio - O tropeço do Botafogo contra o Vitória, no Nilton Santos, que fez o clube carioca perder a liderança do Brasileiro para o Palmeiras fez os torcedores adversários curtirem com os alvinegros. A nova derrapada do clube carioca na reta final da Série A virou motivo de piada para os rivais do Alvinegro.

O resultado, somado com a vitória do Palmeiras por 1 a 0 contra o Atlético-GO, fez com que as duas equipes chegassem aos 70 pontos. O Alviverde lidera nos critérios de desempate por ter uma vitória a mais. As duas equipes se enfrentam nesta terça-feira.

Nesta terça-feira, o Botafogo volta a campo para enfrentar o Palmeiras, em São Paulo, às 21h30 (de Brasília). Já o Vitória volta aos gramados no próximo dia 1º, em Salvador, contra o Fortaleza. Os dois confrontos são válidos pela 36ª rodada do Brasileiro.