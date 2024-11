Fluminense faturou o tri do Carioca Sub-15 - Marina Garcia / Fluminense

Fluminense faturou o tri do Carioca Sub-15Marina Garcia / Fluminense

Publicado 23/11/2024 20:30 | Atualizado 23/11/2024 20:39

Rio - Pela terceira vez consecutiva, o Fluminense conquistou o título do Campeonato Carioca Sub-15. A taça foi levantada pelo clube carioca sobre o Flamengo, na Gávea, após vitória de 1 a 0, neste sábado. Nos últimos dois anos, o título havia sido vencido também sobre o Rubro-Negro.

O jogo de ida havia terminado empatado por 1 a 1. Com isso, o vencedor do duelo deste sábado na Gávea ficaria com a taça. O gol da vitória dos Moleques de Xerém aconteceu no segundo tempo com com João Pedro.

Vice-líder da Taça Guanabara com 27 pontos, o Fluminense concluiu o primeiro turno do Carioca Sub-15 com nove vitórias, duas derrotas, 33 gols marcados e sete sofridos. O Tricolor passou pelas quartas de final da competição ao golear a Portuguesa, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, por 5 a 0, depois de tê-la vencido, no Luso-Brasileiro, por 2 a 1.

A vaga na grande final veio com o placar agregado de 4 a 3 sobre o Vasco. Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Gávea, o centroavante João Pedro foi o artilheiro da campanha do título.