Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 23/11/2024 18:49

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, tem um corpo escultural, e pode parecer perfeita aos olhares de muitos homens, mas ela assim como qualquer pessoa tem defeitos. A beldade revelou qual seu ponto negativo e explicou que ele pode atrapalhar um futuro casamento.

"Não me caso ainda porque sou muito jovem e também por seu bastante mimado. Minha mãe me mimou bastante. É a melhor mãe do mundo", afirmou em entrevista ao site paraguaio "Popular".

Ao explicar a situação, Leidy disse que recebe tudo de "mão beijada" e teria dificuldades de se acostumar com momentos conturbados do casamento.

"Minha mãe me trata muito bem, faz sempre comidas gostosas, me acorda na cama quando eu preciso. Sou uma mulher bastante mimada", disse.