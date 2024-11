Jorge Jesus estava invicto com a equipe na Liga Saudita - Divulgação/Al-Hilal

Publicado 23/11/2024 17:11 | Atualizado 23/11/2024 17:13

O Al-Hilal foi derrotado pelo Al-Khaleej por 3 a 2, neste sábado (23), pela 11ª rodada da Liga Saudita, no estádio Prince Mohamed Bin. A última derrota da equipe na competição havia sido em maio de 2023, antes do técnico Jorge Jesus assumir o comando do time. 46 jogos depois a invencibilidade da equipe acabou e o técnico registra seu primeiro revés no torneio.

O time de Riad abriu o placar com Marcos Leonardo, ex-Santos. Logo depois, Mitrovic ampliou o placar e antes do intervalo, o Al-Khaleej diminuiu com Abdullah Al Salem, que marcou outro gol no segundo tempo e empatou a partida. Fábio Martins virou o jogo para o time da casa, e o Al-Hilal viu a vitória escapar.

No domingo (24), o Al Ittihad tem a chance de ultrapassar o atual campeão, se vencer o Al-Fateh em casa, chegando aos 30 pontos. O Al-Hilal volta a campo na terça-feira (26), contra o Al-Sadd, pela Liga dos Campeões da Ásia.