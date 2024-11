Memes: Torcedores rivais ironizaram derrota do Cruzeiro - Reprodução / Internet

23/11/2024

Rio - O vice-campeonato do Cruzeiro na Sul-Americana fez com que rivais do clube mineiro aproveitassem para comemorar com memes nas redes sociais. Nomes importantes da Raposa com o goleiro Cássio e o treinador Fernando Diniz foram os maiores alvos dos adversários.

Na final disputada em Assunção, o Cruzeiro foi bastante dominado no primeiro tempo e viu o Racing abrir dois gols de vantagem. No começo da etapa final, os mineiros reagiram, mas no fim, a equipe argentina confirmou sua vitória por 3 a 1 com uma belo contra-ataque.

Com o resultado, o Cruzeiro, que ocupa a sétima colocação no Brasileiro, terá que buscar a classificação para a Libertadores do ano que vem por meio da competição. Com o título da Copa do Brasil do Flamengo, que ocupa a quarta colocação, a Raposa está garantindo no momento uma das vagas.